Представлена первая игра студии ZA/UM после Disco Elysium - дебютный трейлер Project C4

Студия ZA/UM, известная по культовой Disco Elysium, представила свой новый проект — Project C4. Это шпионский детективный триллер в научно-фантастическом сеттинге с элементами ролевой игры.

Игрокам предстоит взять на себя роль Операнта, который оказывается вовлечен в политические интриги и борьбу за власть. Одной из ключевых механик станет изменение сознания с помощью психоделиков, что добавит глубины игровому процессу.

Разработчики описывают C4 как «шпионскую RPG, вызывающую когнитивный диссонанс», где игроков ждут глубокие диалоги, внутренняя рефлексия и напряжённые столкновения, исход которых решается броском кубиков.

Хотя ZA/UM сохранила права на Disco Elysium, многие ключевые разработчики покинули студию, основав новые проекты, включая Longdue (Hopetown), Dark Math Games (XXX NIGHTSHIFT) и Summer Eternal.

Дата релиза C4 пока не объявлена.