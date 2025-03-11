Представлена первая игра студии ZA/UM после Disco Elysium - дебютный трейлер Project C4

Студия ZA/UM, известная по культовой Disco Elysium, представила свой новый проект — Project C4. Это шпионский детективный триллер в научно-фантастическом сеттинге с элементами ролевой игры.
Игрокам предстоит взять на себя роль Операнта, который оказывается вовлечен в политические интриги и борьбу за власть. Одной из ключевых механик станет изменение сознания с помощью психоделиков, что добавит глубины игровому процессу.
Разработчики описывают C4 как «шпионскую RPG, вызывающую когнитивный диссонанс», где игроков ждут глубокие диалоги, внутренняя рефлексия и напряжённые столкновения, исход которых решается броском кубиков.
Хотя ZA/UM сохранила права на Disco Elysium, многие ключевые разработчики покинули студию, основав новые проекты, включая Longdue (Hopetown), Dark Math Games (XXX NIGHTSHIFT) и Summer Eternal.
Дата релиза C4 пока не объявлена.
Судя по трейлеру без приема наркотиков не обошлось. Трудно выдумать что-то новое. Измененное сознание всегда придёт на помощь.
Справятся ли они без Курвица и Ростова? Посмотрим.
Пипец конечно как они все расплодились. И на самом деле пока ничего внятного нет.
ДискоЭлизиум только сценарий тащил игру.
У игр, над которыми работают те, кто работал над сценарием ДЭ, еще есть шанс, у остальных - нет.