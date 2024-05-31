Take-Two Interactive расторгла соглашение с Bloober Team об издании хоррора под кодовым названием Project C

Project C, новый survival horror IP от Bloober Team, больше не будет издаваться Private Division. Польский разработчик сообщил, что соглашение, подписанное в сентябре 2021 года, было расторгнуто последним «без объяснения причин».

В настоящее время обе стороны ведут переговоры об «условиях прекращения сотрудничества», которые включают в себя расчеты. Bloober Team утверждает, что рассматривала подобный сценарий и подготовила «потенциальные альтернативы». Project C продолжит разработку в соответствии с запланированным графиком производства, а маркетинг будет осуществляться по модели самостоятельного издания. Разумеется, компания также рассматривает «возможность продолжения производства на основе сотрудничества с новым издателем».

Анонсированная в 2022 году, игра в жанре ужасов на выживание должна была получить анонс в этом году. Это произошло после недавнего заявления Take-Two об отмене проектов и экономии средств. Однако Project C - не первая игра, с которой Private Division расторгает издательское соглашение: в 2022 году это было сделано в отношении нового приключенческого экшена People Can Fly, Project Dagger. Последний был недавно отменен.

Bloober Team также работает над ремейком Silent Hill 2 для Konami, который, по слухам, появится во время сегодняшнего State of Play и Silent Hill Transmission. Есть еще Project M, разрабатываемый совместно с Draw Distance, известным по Serial Cleaners, и R совместно со Skybound Entertainment.