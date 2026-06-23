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Stranger Than Heaven 15.01.2027
Экшен, От третьего лица
7.3 55 оценок

50 лет криминала и "убедительной лжи": авторы Stranger Than Heaven не собираются слепо следовать историческим фактам

Gutsz Gutsz

Масштабный проект от японской студии RGG Studio, известной по серии Yakuza/Like a Dragon, продолжает обрастать новыми деталями. Директор студии Масаёси Ёкояма в ходе совместного пресс-интервью поделился подробностями о новой приключенческой экшен-игре Stranger Than Heaven, история которой охватывает долгие 50 лет и разворачивается в период с 1915 по 1965 год.

Как признался Ёкояма, первоначальный концепт 50-летней саги предполагал разделение на целую трилогию. Однако, чтобы не заставлять геймеров ждать продолжений и не дробить цельное повествование, было принято решение объединить всё в рамках одной игры, разработка которой идет уже более 6 лет. Объем основной сюжетной линии обещает быть "огромным". Линейный сюжет перенесет игроков через пять ключевых городов Японии в разные временные отрезки: Кокура (1915), Куре в Хиросиме (1929), Осака (1943), Атами (1951) и завершится в знаменитом Синдзюку (1965).

Описывая подходы к проработке столь разных эпох, геймдиректор подчеркнул важную особенность — студия сознательно делает ставку на атмосферу и «убедительную ложь», а не на дотошную историческую документальность.

Исторические материалы служат нам лишь ориентирами при разработке. Мы концентрируемся на создании оригинальных пространств, оптимизированных в первую очередь под увлекательный геймплей.

— пояснил Ёкояма

В качестве примера такого сознательного анахронизма директор привел локацию в курортном Атами образца 1951 года. Здесь игроки встретят реально существующий культовый отель Hotel New Akao, хотя на самом деле он открыл свои двери лишь в 1954 году.

Так как это все же художественный вымысел, я надеюсь, игроки простят нас, если заметят, что какие-то элементы не идеально вписываются в строгие временные рамки.

— резюмировал автор. Также сообщается, что масштабные реальные исторические события будут упомянуты в сюжете только в том случае, если они имеют прямое влияние на главных героев — Макото и Ю Шиндзё.

С точки зрения открытого мира и исследования проект сопоставим по размаху с последними частями Yakuza, однако предложит больше проработанных внутренних интерьеров. При этом исторический сеттинг подразумевает отказ от привычного огромного числа мини-игр — дополнительных активностей станет меньше, но они приобретут иную направленность.

Напомним, что атмосферный криминальный блокбастер сможет похвастаться не только эстетикой старой Японии, но и феноменальным звуком и кастингом актеров, в том числе привлечением американских суперзвезд вроде легенды хип-хопа:

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Выход Stranger Than Heaven запланирован на самое начало следующего года — 15 января 2027. Приключение от RGG Studio стартует на ПК, а также консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
SaintsEagle

6 лет? Может 16? Это бы объяснило почему там визуал хуже шестой якудзы

ModestDL

Учитывая их фантомные боли на протяжении всей серии Якудза, они там такое навертят, что окажется что ГГ лично победил в первой, второй и третьей мировой войне, в одиночку поднял послевоенную экономику, а потом скинул рубашку, чтобы подраться со злыми блондинами американцами, притесняющими чёрных реперов с восточного побережья Камурочо.