50 лет криминала и "убедительной лжи": авторы Stranger Than Heaven не собираются слепо следовать историческим фактам

Масштабный проект от японской студии RGG Studio, известной по серии Yakuza/Like a Dragon, продолжает обрастать новыми деталями. Директор студии Масаёси Ёкояма в ходе совместного пресс-интервью поделился подробностями о новой приключенческой экшен-игре Stranger Than Heaven, история которой охватывает долгие 50 лет и разворачивается в период с 1915 по 1965 год.

Как признался Ёкояма, первоначальный концепт 50-летней саги предполагал разделение на целую трилогию. Однако, чтобы не заставлять геймеров ждать продолжений и не дробить цельное повествование, было принято решение объединить всё в рамках одной игры, разработка которой идет уже более 6 лет. Объем основной сюжетной линии обещает быть "огромным". Линейный сюжет перенесет игроков через пять ключевых городов Японии в разные временные отрезки: Кокура (1915), Куре в Хиросиме (1929), Осака (1943), Атами (1951) и завершится в знаменитом Синдзюку (1965).

Описывая подходы к проработке столь разных эпох, геймдиректор подчеркнул важную особенность — студия сознательно делает ставку на атмосферу и «убедительную ложь», а не на дотошную историческую документальность.

Исторические материалы служат нам лишь ориентирами при разработке. Мы концентрируемся на создании оригинальных пространств, оптимизированных в первую очередь под увлекательный геймплей.

— пояснил Ёкояма

В качестве примера такого сознательного анахронизма директор привел локацию в курортном Атами образца 1951 года. Здесь игроки встретят реально существующий культовый отель Hotel New Akao, хотя на самом деле он открыл свои двери лишь в 1954 году.

Так как это все же художественный вымысел, я надеюсь, игроки простят нас, если заметят, что какие-то элементы не идеально вписываются в строгие временные рамки.

— резюмировал автор. Также сообщается, что масштабные реальные исторические события будут упомянуты в сюжете только в том случае, если они имеют прямое влияние на главных героев — Макото и Ю Шиндзё.

С точки зрения открытого мира и исследования проект сопоставим по размаху с последними частями Yakuza, однако предложит больше проработанных внутренних интерьеров. При этом исторический сеттинг подразумевает отказ от привычного огромного числа мини-игр — дополнительных активностей станет меньше, но они приобретут иную направленность.

Напомним, что атмосферный криминальный блокбастер сможет похвастаться не только эстетикой старой Японии, но и феноменальным звуком и кастингом актеров, в том числе привлечением американских суперзвезд вроде легенды хип-хопа:

Выход Stranger Than Heaven запланирован на самое начало следующего года — 15 января 2027. Приключение от RGG Studio стартует на ПК, а также консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.