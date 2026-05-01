7 мая пройдёт 30-минутная презентация Stranger Than Heaven, которая расскажет о сюжете, мире, персонажах и многом другом

Во время презентации Xbox Partner Preview в марте месяце студия Ryū ga Gotoku кратко продемонстрировала свою грядущую игру Stranger Than Heaven. Теперь японский разработчик приглашает нас на мероприятие, посвящённое этой игре.

Xbox Presents: Stranger Than Heaven выйдет в эфир 7 мая 2026 года в 02:00 (по московскому времени). Презентация продлится около 30 минут и будет включать подробности и подробный анализ вселенной игры. Это будет возможность узнать больше о персонажах, сюжете (который охватывает более 50 лет) и многом другом. Презентация будет транслироваться на YouTube и Twitch.

Stranger Than Heaven выйдет на Xbox Series X|S, ПК (Steam) и PS5.