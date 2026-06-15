Авторы Yakuza полностью переработали сражения в Stranger Than Heaven

Студия Ryu ga Gotoku продолжает раскрывать детали своего нового проекта Stranger Than Heaven, который уже называют одной из самых необычных игр авторов серии Like a Dragon. Демоверсия, представленная на Summer Game Fest 2026, показала, что разработчики решили кардинально переработать привычную систему рукопашных схваток.

Главным нововведением стала необычная схема управления, построенная вокруг плечевых кнопок геймпада. Теперь каждая сторона тела персонажа привязана к отдельным клавишам: одни отвечают за удары левой рукой и ногой, другие — за атаки правой стороной. При этом большинство приёмов можно усиливать, удерживая кнопку перед ударом. Такая механика освобождает большие пальцы игрока для уклонений и блоков, делая поединки более динамичными.

Не менее серьёзные изменения коснулись фирменных Heat Moves, которые многие годы были визитной карточкой серии Yakuza. В Stranger Than Heaven их заменили системой выносливости. И главный герой, и его противники теперь расходуют запас сил во время боя, а полное истощение врага открывает возможность провести мощную контратаку, способную быстро изменить ход схватки.

Особое внимание разработчики уделили дуэлям с сильными противниками. В одной из демонстрационных битв игрокам пришлось сразиться с опытным мастером меча, где простая защита уже не гарантировала безопасность. Даже успешный блок пропускает часть урона, поэтому своевременные уклонения становятся жизненно важной частью игрового процесса. По мере потери здоровья противники начинают менять стиль боя и применять новые, более опасные комбинации, включая практически молниеносные захваты и неблокируемые атаки.

Несмотря на масштабную переработку механик, Stranger Than Heaven сохраняет узнаваемый дух проектов Ryu ga Gotoku Studio, сочетая уличные драки с насыщенной историей и атмосферой японских городов разных эпох. Релиз игры запланирован на 15 января 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а также в день выхода она станет доступна подписчикам Game Pass.