Брутальный геймплей и стильный Снуп Дог: Авторы Like a Dragon раскрыли детали игры Stranger Than Heaven

Этой ночью прошла 30-минутная презентация Xbox Presents, полностью посвященную новому амбициозному IP от создателей франшизы Yakuza — Stranger Than Heaven. Разработчики из студии Ryu Ga Gotoku пролили свет на геймплей, интригующий кастинг и концептуальные механики предстоящего криминального боевика.

Главным сюрпризом презентации стал анонс актёрского состава для Stranger Than Heaven. Помимо популярных японских исполнителей, одну из ключевых сюжетных ролей исполнил легендарный рэпер Снуп Дог, который подарит голос харизматичному контрабандисту Орфею. Вместе с рэпером в записи также принял участие его сын — Корделл Бродус. Музыкальную индустрию Японии и Америки представили поп-звезда Сатоши Фудзихара и R&B-певица Тори Келли, которые сыграют подопечных музыкантов, а также исполнят официальный саундтрек.

Сюжет же Stranger Than Heaven охватывает сразу 50 лет истории — с 1915 по 1965 годы. Прохождение стартует с истории Макото Дайто, юноши смешанных японских и американских кровей, который, сбежав из Америки от преследований, без билета отправляется кораблем в Японию на поиск "своих корней". На корабле он знакомится с вышеупомянутым Орфеем и другим мальчиком Ю Шиндзё. Сохранив им жизнь, Орфей берёт протагонистов под своё крыло. Гораздо позднее эти двое юношей развернут свой бизнес через развитие синдикатов развлечений по всей стране: от промышленных заводов и ячейки клана Иваки в портовом Фукуока и якудза в Осака до безмятежных сакур в префектуре Шизуока и до самого Токио.

Геймплей проекта предлагает две радикально непохожие, но равнозначно масштабные механики — боевые сцены в сеттинге криминальной драмы якудза и комплексный менеджмент бизнеса, который стал возможен благодаря музыкальному слуху главного героя:

Музыка и менеджмент

Макото обладает умением как детектив записывать-анализировать любой звук окрущающей среды, впоследствии это можно использовать для написании музыки. Герою потребуется следить в режиме менеджера хантить новые музыкальные таланты, а также заниматься продюсированием новых треков, отдавая поручения исполнителям. Макото должен будет заниматься структурой различных шоу, решать, какие музыканты примут в них участие, и составлятьсет-листы.

Боёвка

Ключевое геймплейное отличие Stranger Than Heaven от прошлых экшенов студии кроется в экспериментальном разделении управления героя. Игрок управляет левой и правой сторонами Макото независимо друг от друга. На практике даст уникальную динамику: игрок может одной рукой перехватить удар, а другой сразу же атаковать. Авторы добавляют — к уникальному "кинематографичному стилю драк" игра расширена множественным арсеналом колющего-рубящего вооружения в открытом мире от дубин с сюррекинами, до катан с уникальным набором стилей.

Запуск Stranger than Heaven для платформ ПК, PS5 и Xbox Series X|S стоится уже этой зимой.