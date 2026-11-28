Stranger Than Heaven предлагает необычную боевую систему: игрок независимо управляет обеими сторонами тела Макото. Можно, например, блокировать атаку одной рукой и одновременно контратаковать другой, а удары — удерживая LT и RT. В интервью журналу Edge Ёкояма объяснил логику такого управления.

«Если вы никогда раньше не держали в руках контроллер, у вас нет никаких предвзятых представлений. Поэтому, я думаю, вполне логично предположить, что при нажатии левой кнопки будет двигаться левая сторона персонажа».

Ранее Ёкояма рассказывал, что сюжет игры раскрывается через боевую систему, а события охватывают 50 лет жизни героя. Игрок вместе с Макото проходит путь от молодого, не самого выдающегося бойца до зрелого мастера.

«В начале игры Макото довольно молод и не является выдающимся бойцом — эта история охватывает 50 лет его жизни. Точно так же и игрок в начале не будет особо искусен в управлении персонажем. Поэтому мы надеемся, что, играя за этого персонажа на протяжении всей его жизни, игрок будет расти вместе с ним».

Действие игры разворачивается в вымышленной интерпретации начала 1900-х годов и посвящено зрелищности индустрии развлечений. Ещё до релиза Sega объявила, что Stranger Than Heaven получит экранизацию с живыми актёрами на Netflix. Релиз игры запланирован на январь.