Глава RGG Studio опроверг все слухи и домыслы вокруг новой игры Project Century

Во время трансляции на официальном YouTube-канале RGG Studio 26 декабря директор студии Масаёси Ёкояма прокомментировал слухи о Project Century, сообщает GamesTalk.

Project Century был анонсирован на The Game Awards 2024 и привлёк внимание своим мрачным ретро-сеттингом Японии 1915 года и насыщенными экшен-сценами. Однако название и детали сюжета остаются тайной, что породило множество фанатских теорий.

Одной из популярных версий стало предположение, что игра расскажет историю основания клана Тодзё из серии Yakuza, а протагонист окажется молодым Макото Тодзё, первым боссом клана. Однако Ёкояма решительно опроверг эту и другие теории, подчеркнув, что по представленным кадрам невозможно предсказать содержание игры.

Также он опроверг слухи, что главного героя сыграют Казуки Китамура или Тома Икута, заявив, что персонаж полностью оригинален.

По словам Ёкоямы, Project Century будет приключенческим экшеном, но дальнейшие подробности появятся не скоро.