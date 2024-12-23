Глава RGG Studio считает, что Sega хороша тем, что поощряет выход за рамки "безопасных" проектов, не боясь провалов

Глава студии RGG Studio, Масаёси Ёкояма, поделился мыслями о важности рисков в разработке игр и политике Sega, которая поощряет выход за рамки «безопасных» проектов. На Tokyo Game Show 2024 студия анонсировала два амбициозных проекта: первую за десять лет полноценную игру серии Virtua Fighter и загадочный Project Century, действие которого разворачивается в Японии 1915 года.

Эти проекты символизируют новый этап для студии, которая ранее экспериментировала только в рамках известных франшиз, таких как переход Yakuza в жанр RPG.

«Мы всегда старались выходить за пределы ожиданий, но сейчас целенаправленно стремимся игнорировать существующие рамки», — отметил Ёкояма. При этом он добавил, что рад этим вызовам, хотя и испытывает определённое волнение.

Ёкояма подчеркнул, что политика Sega играет ключевую роль: «Sega допускает возможность провала, позволяя создавать проекты с высоким риском. Это одна из причин, почему в эпоху Dreamcast появились такие игры, как Shenmue. Это в их ДНК — не останавливаться на привычных форматах».

Директор RGG Studio отметил, что именно это отношение позволило Sega развивать не только популярные проекты, но и новаторские идеи. Он шутливо напомнил, как Shenmue превратила Virtua Fighter в RPG, и заявил, что студия вдохновляется таким подходом, создавая что-то подобное по духу.