Глава RGG Studio считает, что Sega хороша тем, что поощряет выход за рамки "безопасных" проектов, не боясь провалов

Глава студии RGG Studio, Масаёси Ёкояма, поделился мыслями о важности рисков в разработке игр и политике Sega, которая поощряет выход за рамки «безопасных» проектов. На Tokyo Game Show 2024 студия анонсировала два амбициозных проекта: первую за десять лет полноценную игру серии Virtua Fighter и загадочный Project Century, действие которого разворачивается в Японии 1915 года.
Эти проекты символизируют новый этап для студии, которая ранее экспериментировала только в рамках известных франшиз, таких как переход Yakuza в жанр RPG.
«Мы всегда старались выходить за пределы ожиданий, но сейчас целенаправленно стремимся игнорировать существующие рамки», — отметил Ёкояма. При этом он добавил, что рад этим вызовам, хотя и испытывает определённое волнение.
Ёкояма подчеркнул, что политика Sega играет ключевую роль: «Sega допускает возможность провала, позволяя создавать проекты с высоким риском. Это одна из причин, почему в эпоху Dreamcast появились такие игры, как Shenmue. Это в их ДНК — не останавливаться на привычных форматах».
Директор RGG Studio отметил, что именно это отношение позволило Sega развивать не только популярные проекты, но и новаторские идеи. Он шутливо напомнил, как Shenmue превратила Virtua Fighter в RPG, и заявил, что студия вдохновляется таким подходом, создавая что-то подобное по духу.
Правильно, а оптимизация и закрытие студий после провала ещё лучше.
но при этом ставит дюневу везде где можно - странное слова "не бояться"
Сега Мега
А что это за студия и кто этот японец?
P.s. неужели трудно добавлять к новости небольшие пояснения, когда ссылаетесь на студии и их глав. Или погоня за бонусами совсем отбивает желание нормально постить ?
Буквально прям в первом же предложении объяснили кто это и что за студия. Масаёси Ёкояма создатель серии "Yakuza", если вдруг нужно более подробное разъяснение.