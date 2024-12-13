На TGA 2024 показали японскую версию "Мафии" в начале XX века - Project Century

Компания SEGA во время трансляции The Game Awards 2024 представила новый проект с кодовым названием Project Century. Игра переносит пользователей в атмосферу начала XX века, в большой город Азии, где криминальные элементы ведут борьбу за власть. Дебютный трейлер проекта доступен для просмотра выше.

Проект разрабатывается студией Ryu Ga Gotoku Studio, известной сериями Like a Dragon и Yakuza. Разработчики снова обратились к хорошо знакомому сеттингу, однако временной период делает игру уникальной — события разворачиваются в Японии 1915 года. Это обещает погружение в антураж эпохи: характерную музыку, стиль и атмосферу того времени.

Геймплей напоминает недавние части Like a Dragon, но с акцентом на более жестокий стиль боя и использование подручных средств. Подробности об игровой механике, а также дата релиза и платформы пока не раскрыты.