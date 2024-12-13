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Project Century 2027 г.
Экшен, От третьего лица
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На TGA 2024 показали японскую версию "Мафии" в начале XX века - Project Century

Gutsz
Новости

Компания SEGA во время трансляции The Game Awards 2024 представила новый проект с кодовым названием Project Century. Игра переносит пользователей в атмосферу начала XX века, в большой город Азии, где криминальные элементы ведут борьбу за власть. Дебютный трейлер проекта доступен для просмотра выше.

На The Game Awards 2024 объявлены главные игры года: Astro Bot, Metaphor: ReFantazio, Balatro и другие

Проект разрабатывается студией Ryu Ga Gotoku Studio, известной сериями Like a Dragon и Yakuza. Разработчики снова обратились к хорошо знакомому сеттингу, однако временной период делает игру уникальной — события разворачиваются в Японии 1915 года. Это обещает погружение в антураж эпохи: характерную музыку, стиль и атмосферу того времени.

Геймплей напоминает недавние части Like a Dragon, но с акцентом на более жестокий стиль боя и использование подручных средств. Подробности об игровой механике, а также дата релиза и платформы пока не раскрыты.

12
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Madiark

Выглядит классно, наконец то на телах врагов появляется визуальный демейдж в отличий от прошлых игр этой студий

3
Челодой моловек 94

Ретро Yakudza?) графен странный, но боевка кажется зрелищной. Нравится кровь в играх

2
211186

Неплохенько прям выглядит

1
Аналиус

жду жи есть

0