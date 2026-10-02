Новое видео Stranger Than Heaven демонстрирует район Минами (Осака) образца 1943 года

Sega и RGG Studio опубликовали новый ролик грядущей игры Stranger Than Heaven, в котором подробно показан район Минами в Осаке, каким он был в 1943 году.

Это лишь одна из пяти локаций и эпох, представленных в игре; данный эпизод относится к периоду, когда Макото уже успел прожить значительную часть своей жизни.

Сюжет игры охватывает пять десятилетий японской истории (с 1915 по 1965 год) и повествует о судьбе главного героя — Макото Дайто. Макото, родившийся в семье американца и японки, рано теряет обоих родителей и тайком пробирается на корабль, направляющийся в Японию.

Действие каждой главы разворачивается в определённый исторический период и знакомит игроков с новыми преступными группировками и развлекательными кварталами.

Макото обладает музыкальным талантом: игроки могут собирать звуки окружающего мира, чтобы впоследствии создавать на их основе оригинальные композиции. В бою управление левыми и правыми конечностями героя осуществляется независимо с помощью триггеров геймпада.

Релиз Stranger Than Heaven состоится 15 января 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, в сервисе Game Pass и на ПК (в Steam).