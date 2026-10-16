Новый трейлер Stranger Than Heaven приоткрывает завесу тайны над сюжетом, связанным с городом Кокура

Компания Sega представила свежий трейлер ролик Stranger Than Heaven. В видео показано, как главный герой Макото Дайто (его роль исполняет Ю Сирота) пытается тайно покинуть Америку и в итоге прибывает в город Кокура (префектура Хиросима).

Стало известно, что действие игры разворачивается в пяти различных эпохах и пяти разных городах в период с 1915 по 1965 год; Кокура — один из них.

В трейлере можно увидеть, как Дайто, преследуемый в Америке, пробирается на «корабль-призрак», принадлежащий торговцу Орфею (которого играет Снуп Догг), и отправляется в Японию.

Сюжет повествует о встрече Дайто с Ю Масиро (в исполнении Дина Фудзиоки), о том, что ждёт героев в Кокуре после долгого путешествия, а также о знакомствах с людьми, чьи судьбы переплетаются с жизнью самого Дайто. Кроме того, в игре показаны события, приведшие героя к карьере шоумена — и всё это под аккомпанемент джаза и рэпа.

Релиз Stranger Than Heaven запланирован на 15 января 2027 года.