Презентация Stranger Than Heaven стала самой просматриваемой прямой трансляцией в истории канала Xbox

Сообщается, что Stranger Than Heaven: Xbox Presents стала самой просматриваемой прямой трансляцией, когда-либо опубликованной на официальном YouTube-канале Xbox.

По данным KAMI on X, презентация набрала 7,5 миллионов просмотров всего за девять дней, значительно превзойдя несколько крупных трансляций Xbox прошлых лет.

Сообщается, что Stranger Than Heaven: Xbox Presents значительно опережает Xbox E3 2017 (2,6 миллиона просмотров) и Xbox Games Showcase 2025 (2,1 миллиона). В списке также значатся Halo 5: Live и презентация игрового процесса Xbox Series X, которые, по сообщениям, набрали около 1,3 миллиона просмотров.

Stranger Than Heaven — это грядущая историческая приключенческая игра от Ryu Ga Gotoku Studio и Sega. Релиз игры запланирован на конец 2026 или начало 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows PC. Она также будет доступна через Xbox Game Pass.

Проект является отдалённым приквелом к ​​франшизе Like a Dragon и рассказывает историю Макото Дайто, японско-американского изгоя, который в конечном итоге становится основателем клана Тодзё. Сюжет охватывает пять десятилетий и переносит игроков в различные города и временные периоды современной Японии.

Игровой процесс включает в себя сражения от третьего лица, а также дополнительные механики, связанные с системами записи музыки и управления ночным клубом.