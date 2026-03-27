Продюсер Stranger Than Heaven: показанный трейлер - лишь "верхушка айсберга"

Студия Ryu Ga Gotoku Studio поделилась новыми подробностями о приключенческом экшене Stranger Than Heaven после показа трейлера Five Eras на презентации Xbox Partner Preview. Исполнительный продюсер проекта Масайоси Ёкояма отметил, что представленные кадры демонстрируют лишь небольшую часть того, что готовят разработчики.

По его словам, игра предложит масштабное путешествие через пять различных эпох и городов. Команда уделяет большое внимание воссозданию этих временных периодов и локаций, многие из которых редко встречаются в видеоиграх.

Разработчики также работают над обновлённой боевой системой. В игре будут динамичные сражения с использованием оружия, захватов, боёв против нескольких противников одновременно и активного взаимодействия с окружением. Ёкояма подчеркнул, что показанные в трейлере элементы — лишь часть возможностей, которые появятся в финальной версии.

Отдельное внимание уделено музыкальному сопровождению. По словам продюсера, в игре прозвучит значительно больше треков, чем было представлено в последнем ролике, и некоторые из его любимых композиций пока ещё не показали публике.

Кроме того, Ёкояма намекнул на участие «звёздного актёрского состава», однако подробности о персонажах и актёрах разработчики пока не раскрывают. Новая информация о проекте должна появиться во время специальной трансляции Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven, которая состоится 6 мая 2026 года.

Stranger Than Heaven выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также будет доступна в Game Pass и поддержит программу Play Anywhere.