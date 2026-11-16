Прохождение Stranger Than Heaven займёт до 100 часов - RGG Studio готовит масштабную историю на пять десятилетий

На прохождение Stranger Than Heaven может потребоваться от 50 до 100 часов. Об этом рассказал руководитель RGG Studio Масаёси Ёкояма. По его словам, столь продолжительная игра необходима, чтобы полноценно раскрыть историю, охватывающую полвека.

«Если честно, это не вписывается в эру, так одержимую временем, поэтому, возможно, мне не стоило делать такую длинную игру. Но я вложил в эту историю душу», — признался Ёкояма. При этом пока неизвестно, относится ли указанная продолжительность только к основному сюжету или учитывает дополнительные задания и активности.

События Stranger Than Heaven развернутся с 1915 по 1965 год. За это время главный герой Макото Дайто посетит пять японских городов, каждый из которых отражает свою эпоху и общественные перемены в стране. Ранее SEGA представила два сюжетных трейлера: первый знакомит с началом истории в Кокуре 1915 года, а второй переносит действие в портовый Куре образца 1929 года.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по словам руководителя студии, поклонников RGG Studio ждёт одна из самых масштабных историй в её портфолио.