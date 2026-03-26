Пять эпох и городов: авторы Stranger Than Heaven удивили масштабом и готовят большой показа в мае

На презентации Xbox Partner Preview показали новые кадры Stranger Than Heaven — амбициозного проекта от Ryu Ga Gotoku Studio. Вместе с этим Xbox анонсировала отдельную трансляцию «Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven», которая пройдёт 6 мая.

Исполнительный продюсер Масаёси Йокояма отметил, что показанный трейлер — лишь малая часть игры. Уже известно, что события развернутся в пяти японских городах и охватят сразу пять эпох: от 1915 до 1965 года. По словам разработчиков, это редкий для индустрии масштаб с вниманием к историческим деталям.

Трейлер также продемонстрировал динамичную боевую систему с использованием оружия, захватов и взаимодействия с окружением. В игре появятся поездки на трамваях, возможные романтические линии и фирменные элементы студии — включая детально проработанную еду и выразительный саундтрек с джазовыми мотивами.

Разработчики намекают и на «звёздный» актёрский состав, но подробности раскроют позже. Уже 6 мая игроков ждёт полноценная презентация, где обещают показать гораздо больше — от геймплея до ключевых особенностей проекта.