RGG Studio объяснила появление Тупака в Stranger Than Heaven и подтвердила связь с серией Yakuza

В новом интервью IGN руководитель Ryu Ga Gotoku Studio Масайоси Ёкояма рассказал о неожиданном кастинге в игре Stranger Than Heaven, включая использование образа рэпера Тупака Шакура, и подтвердил, что проект связан с вселенной Yakuza / Like A Dragon.

По словам разработчика, решение включить Тупака было частью творческого процесса подбора персонажей. Изначально команда обсуждала идею с участием Снуп Догга, который играет важную роль в сюжете как связующее звено между Японией и западным миром. В процессе обсуждений его имя и стало отправной точкой для расширения кастинга.

Ёкояма отметил, что студия ранее уже использовала образ умершего актёра Бунты Сугавара в своих играх и получила согласие его семьи и представителей. Аналогичный подход был применён и в случае с Тупаком — команда, по его словам, также взаимодействовала с представителями наследия, чтобы получить разрешение и корректно интегрировать персонажа.

Разработчики подчёркивают, что не используют искусственное воссоздание голоса умерших людей. Вместо этого роли исполняют актёры, которые интерпретируют персонажей по-своему, а не имитируют оригинальные голоса.

Комментируя критику по поводу появления Тупака в игре, Ёкояма заявил, что понимает реакцию аудитории, но не считает её проблемой. По его словам, в индустрии всегда будет критика, однако студия ориентируется на создание эмоционального и уникального опыта, а не на попытку угодить всем.

«Попытка сделать счастливыми всех — это работа политика. Разработчики же должны создавать сильные впечатления», — отметил он.

Также Ёкояма официально подтвердил, что Stranger Than Heaven является частью мира Yakuza / Like A Dragon, представляя собой его прошлое. При этом игра не является прямой историей знакомых персонажей, а рассказывает о становлении мира и организаций вроде Тодзё-клана через новых героев.