Самый необычный анонс Summer Game Fest 2026: Тупак и дата релиза Stranger Than Heaven

Презентация Summer Game Fest 2026 продолжает преподносить зрителям сюрпризы, и один из них определенно забирает титул самого неожиданного события вечера. В рамках масштабного шоу авторы амбициозного криминального экшена Stranger Than Heaven представили новый трейлер, который раскрыл появление в игре образа покойного хип-хоп исполнителя Тупака Шакура.

Представить свежее видео на сцену выставки вышел Снуп Догг, о чьем участии в игре было объявлено на прошлой крупной презентации Xbox. Музыкант рассказал о своей собственной роли контрабандиста, а также прокомментировал добавление в игру цифрового Тупака.

Было абсолютно логично включить его в этот проект, потому что его образ и его дух продолжают жить.

— заявил Снуп Догг со сцены, объясняя интеграцию иконы рэпа в атмосферу и сюжет видеоигры, тесно завязанной на музыкальном шоу-бизнесе.

Помимо звездных камео, создатели не оставили зрителей без игровых подробностей. Свежий трейлер продемонстрировал новую порцию кинематографичных сцен и брутального геймплея. Завершился показ объявлением официальных сроков запуска проекта. Долгожданный релиз Stranger Than Heaven состоится в январе 2027 года.