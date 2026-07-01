SEGA назвала Persona 4 Revival и Stranger Than Heaven своими главными ставками - от обеих игр ждут по 5 миллионов продаж

SEGA раскрыла, какие проекты считает своими ключевыми релизами ближайшего финансового года. В опубликованной расшифровке сессии вопросов и ответов с акционерами компания уточнила, что под «флагманскими тайтлами» понимает игры, способные разойтись тиражом не менее пяти миллионов копий за весь жизненный цикл.

На данный момент таким статусом обладают Persona 4 Revival и Stranger Than Heaven. Именно эти проекты, по оценке издателя, должны стать крупнейшими релизами ближайшего периода. При этом руководство отметило, что в будущем хотело бы ориентироваться уже на планку в 10 миллионов проданных копий, однако пока не считает подобные прогнозы реалистичными.

Планы выглядят вполне амбициозными, особенно с учётом недавних результатов серии Persona. В конце июня SEGA и Atlus сообщили, что Persona 3 Reload преодолела отметку в три миллиона проданных копий спустя два с половиной года после релиза. Ранее, ещё в 2023 году, руководство компании также заявляло, что Persona 6 потенциально способна достичь пяти миллионов продаж всего за первый год благодаря одновременному запуску на основных платформах.

Согласно текущему графику релизов, Stranger Than Heaven выйдет 17 января 2027 года, а Persona 4 Revival — 18 февраля. Судя по заявлениям SEGA, именно эти две игры должны стать главными драйверами продаж издателя в следующем финансовом году.