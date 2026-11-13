SEGA показала новый сюжетный трейлер STRANGER THAN HEAVEN - герой вступает в ряды якудза

SEGA и RGG Studio представили второй сюжетный трейлер STRANGER THAN HEAVEN. Новый ролик посвящён событиям второго акта, действие которого разворачивается в 1929 году в портовом городе Куре. Главный герой Макото Дайто оказывается связан с якудза и готов пойти на любые преступления ради продвижения в преступной иерархии.

В Куре Дайто присягает на верность Иваки Гэнзо. Разработчики описывают этот этап его жизни как стремительное погружение в мир насилия и преступности. Предыдущие события истории начинаются в Сан-Франциско в 1915 году: Макото — сын американца и японки, столкнувшийся с преследованиями из-за своего азиатского происхождения. Потеряв родителей, он тайно пробирается на корабль и отправляется в Японию, надеясь найти там новый дом.

STRANGER THAN HEAVEN охватывает пять десятилетий — с 1915 по 1965 год. За это время герой побывает в пяти японских городах, каждый из которых воссоздан на основе реальных мест и исторических эпох.

В 1915 году история начинается в Кокуре, промышленном городе с крупным литейным производством. Затем действие переносится в Куре 1929 года, где влияние на жизнь портового города оказывают военно-морской арсенал и якудза. В 1943 году Дайто окажется в развлекательном районе Минами в Осаке на фоне Второй мировой войны. Следующие этапы пройдут в послевоенном курортном Атами в 1951 году и Синдзюку образца 1965 года — одном из главных развлекательных районов Токио.

Таким образом, новая игра RGG Studio расскажет историю человека, чья жизнь меняется вместе с Японией на протяжении пяти десятилетий. Второй трейлер позволяет взглянуть на один из самых мрачных этапов его пути — становление в преступном мире Куре.