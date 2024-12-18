Создатели серии Like a Dragon намекнули на участие Снуп Догга в загадочной игре Project Century

Ryu Ga Gotoku Studio, разработчик серии Yakuza / Like a Dragon, намекнула на участие Снуп Догга в загадочной игре Project Century. На официальной странице студии появилась фотография Снупа в наряде, напоминающей костюм главного героя из трейлера игры. Директор студии Масаёси Ёкояма также выложил фото в похожей одежде, повторяя позу музыканта.

Фанаты обратили внимание на надписи под фото: на снимке Снупа значилось «...пока», а Ёкояма написал: «Пожалуйста, подождите немного». Это вызвало волну теорий: появится ли Снуп в Project Century как персонаж или просто как камео?

Ранее Sega провела опрос о возможных участниках серии, где имя Снупа упоминалось наряду с Киану Ривзом и Марком Хэмиллом. Возможно, это результат голосования.

События Project Century разворачиваются в 1915 году и может быть новой франшизой. Но фанатам придется подождать официальных подробностей 26 декабря