Создатели серии Like a Dragon намекнули на участие Снуп Догга в загадочной игре Project Century

Ryu Ga Gotoku Studio, разработчик серии Yakuza / Like a Dragon, намекнула на участие Снуп Догга в загадочной игре Project Century. На официальной странице студии появилась фотография Снупа в наряде, напоминающей костюм главного героя из трейлера игры. Директор студии Масаёси Ёкояма также выложил фото в похожей одежде, повторяя позу музыканта.
Фанаты обратили внимание на надписи под фото: на снимке Снупа значилось «...пока», а Ёкояма написал: «Пожалуйста, подождите немного». Это вызвало волну теорий: появится ли Снуп в Project Century как персонаж или просто как камео?
Ранее Sega провела опрос о возможных участниках серии, где имя Снупа упоминалось наряду с Киану Ривзом и Марком Хэмиллом. Возможно, это результат голосования.
События Project Century разворачиваются в 1915 году и может быть новой франшизой. Но фанатам придется подождать официальных подробностей 26 декабря
тошнит уже от этого нарика.
А меня тошнит уже таких комментаторов, как ты, и нарики те, кому тошнит от Снуп Догга! Снуп Догг - один из легенд, и здорово, что про него не забывают, а вам - диванным критикам пора уже завязывать с диванным крИтинизмом (И кретинизмом тоже!) - это кринж, как молодёжь выражается.
наркота
Забавна наблюдать как рвется почитатель травакура, наркоман он и в африке наркоман.
Главный герой будет лечиться косячком?
Надеюсь будет спин-офф, который можно будет спокойно пропустить.
Ща примут Снуп Догга в игру ,а когда узнают , что он барыжит наркотой, то с городостью его будут вырезать из игры.