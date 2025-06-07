Stranger Than Heaven: атмосферный геймплейный трейлер новой игры от авторов серии Yakuza переносит нас в 1943 год

На Summer Game Fest 2025 студия Ryu Ga Gotoku, известная по сериям Yakuza и Like a Dragon, наконец-то раскрыла детали своего нового проекта. Ранее фигурировавшая под кодовым названием Project Century, игра получила официальное имя — Stranger Than Heaven. Вместе с этим был представлен первый геймплейный трейлер, давший фанатам повод для бурного обсуждения.

События игры разворачиваются в 1943 году, а главный герой сразу производит впечатление человека с тёмным прошлым. Мы видим, как он выходит из заведения на улицы, полные жизни — и, как всегда в проектах Ryu Ga Gotoku, это означает, что за каждым углом может скрываться история, конфликт или приключение.

В трейлере демонстрируются знакомые по предыдущим играм студии элементы: уличные драки, музыкальные мини-игры, богатая социальная активность, а также намёки на нелинейность — игрок сможет принимать сюжетные решения, что открывает новые горизонты для повествования.

Stranger Than Heaven обещает стать не просто данью традициям студии, но и шагом вперёд — в новую эпоху и атмосферу, ранее не исследованную разработчиками.