Stranger Than Heaven будет сильно отличаться от Like a Dragon - разработчики рассказали о новой боевой системе

На Gamescom 2026 TheGamer поговорил с продюсером Stranger Than Heaven Хироюки Сакамото и режиссёром Микинобу Абэ. Разработчики рассказали, почему новая игра получит необычную боевую систему и чем она будет отличаться от Like a Dragon.

В Stranger Than Heaven левая и правая части тела управляются отдельно с помощью кнопок и триггеров контроллера. Во время боя можно переключаться между разным оружием, но враги не будут ждать, пока герой сменит его. Поэтому игрокам придётся внимательнее следить за атаками, блокировать и уклоняться, а не просто бесконечно атаковать.

По словам Сакамото, такая система должна вернуть ощущение классического экшена, где навыки игрока постепенно развиваются. При этом разработчики не считают её слишком сложной — уровень сложности можно будет изменить.

Игра расскажет об истоках якудза и сознательно сделает их более реалистичными и жестокими, без фантастики. История также затронет шоу-бизнес и музыку, которые исторически были связаны с японским преступным миром. Команда изучала книги, фильмы и архивные записи, чтобы передать атмосферу разных периодов.

Сюжет охватит 50 лет жизни Макото Дайто — с 1915 по 1965 год, и покажет пять разных эпох. Их выбирали прежде всего по важным событиям в жизни героя, а не по историческим событиям.

Сейчас Stranger Than Heaven находится на финальной стадии разработки. Сакамото надеется, что после прохождения игроки получат «совершенно иной» опыт по сравнению с другими играми.