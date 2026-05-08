Stranger Than Heaven использует образ актёра, умершего в 2014 году

В новом проекте Ryu Ga Gotoku Studios, Stranger Than Heaven, появится персонаж, созданный по образу легендарного японского актёра Бунты Сугавара, который скончался ещё в 2014 году. Сугавара снялся более чем в 200 фильмах и считается настоящей иконой жанра якудза в японском кино. Он также известен зарубежной аудитории как голос Камадзи в «Унесённых призраками» и как голос Сида в серии Final Fantasy Dissidia.

Семья Сугавары дала согласие на использование его внешности в игре, а сам персонаж озвучен Такэси Укаджи, близким другом актёра, что добавляет проекту тёплый и уважительный контекст.

Stranger Than Heaven продолжает традицию студии привлекать известных личностей: в игре уже заявлены рэпер Snoop Dogg и японская певица Ado. Однако использование образа умершего актёра — редкий случай, который демонстрирует, как в играх могут сохраняться и переосмысливаться наследие культовых исполнителей.