Stranger Than Heaven от создателей Yakuza будет защищена Denuvo

Как стало известно, новая IP от создателей франшизы Yakuza, Stranger Than Heaven, получит защиту Denuvo.
Информация об этом появилась на странице игры в Steam. Едва ли использование издательством SEGA защиты Denuvo кого-то удивит - компания уже много лет защищает свои проекты данной защитой. Судя по всему даже взломы нулевого дня через гипервизор не повлияли на решение издателя отказаться от Denuvo.
Релиз Stranger than Heaven состоится зимой на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Да как так? Все же должны были отказаться от Denuvo из-за гипервизора.)
До японцев вообще всё внешнее медленно доходит, так что о гипервизоре они узнают лет пять спустя, и потом ещё лет пять будут пытаться бороться, так что денежки дерьмуве ещё долго будут капать. Тем более это Сега - компания, которая чаще всего принимает наиболее тупые решения из возможных.
Такое чувство, что издательство SEGA не читает новости ПГ про гипервизор...
Берём предзаказ ✊ // Константин Клочков
Да и ладно, если будет интересная игра то и купить можно будет, а если нет то и пиратка не нужна