Stranger Than Heaven от создателей Yakuza будет защищена Denuvo

Как стало известно, новая IP от создателей франшизы Yakuza, Stranger Than Heaven, получит защиту Denuvo.

Информация об этом появилась на странице игры в Steam. Едва ли использование издательством SEGA защиты Denuvo кого-то удивит - компания уже много лет защищает свои проекты данной защитой. Судя по всему даже взломы нулевого дня через гипервизор не повлияли на решение издателя отказаться от Denuvo.

Релиз Stranger than Heaven состоится зимой на PC, PS5 и Xbox Series X/S.