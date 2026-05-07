ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stranger Than Heaven 2026 г.
Экшен, От третьего лица
7.2 41 оценка

Stranger Than Heaven от создателей Yakuza будет защищена Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, новая IP от создателей франшизы Yakuza, Stranger Than Heaven, получит защиту Denuvo.

Брутальный геймплей и стильный Снуп Дог: Авторы Like a Dragon раскрыли детали игры Stranger Than Heaven

Информация об этом появилась на странице игры в Steam. Едва ли использование издательством SEGA защиты Denuvo кого-то удивит - компания уже много лет защищает свои проекты данной защитой. Судя по всему даже взломы нулевого дня через гипервизор не повлияли на решение издателя отказаться от Denuvo.

Релиз Stranger than Heaven состоится зимой на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

ПК
11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
ZAUSA

Да как так? Все же должны были отказаться от Denuvo из-за гипервизора.)

9
Gords

До японцев вообще всё внешнее медленно доходит, так что о гипервизоре они узнают лет пять спустя, и потом ещё лет пять будут пытаться бороться, так что денежки дерьмуве ещё долго будут капать. Тем более это Сега - компания, которая чаще всего принимает наиболее тупые решения из возможных.

7
Rostov_161

Такое чувство, что издательство SEGA не читает новости ПГ про гипервизор...

7
Пользователь ВКонтакте

Берём предзаказ ✊ // Константин Клочков

6
Константин335

Да и ладно, если будет интересная игра то и купить можно будет, а если нет то и пиратка не нужна

5
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ