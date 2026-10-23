Stranger Than Heaven откажется от фирменного безумия Yakuza ради более серьезного взгляда на историю Японии

Stranger Than Heaven предложит более серьёзный взгляд на Японию, чем игры серии Yakuza. Об этом рассказал режиссёр проекта Микинобу Абэ, объяснив, что команда Ryu Ga Gotoku Studio решила сделать акцент на исторических эпохах и общественных нормах, а не на ситуациях, специально придуманных ради комического эффекта.

По словам Абэ, при изучении прошлого разработчики обнаружили, что сами различия между ценностями и представлениями о нормальном уже выглядят удивительно. Поэтому вместо привычного для студии эксцентричного юмора авторы хотят показать, насколько необычным может оказаться знакомство с повседневной жизнью людей из другой эпохи.

Такой подход соответствует замыслу Stranger Than Heaven: игра охватит почти пять десятилетий и расскажет о пути Макото Дайто от нищеты к богатству. Исторический контекст здесь должен стать не просто декорацией, а важной частью повествования. Впрочем, это не означает, что проект полностью откажется от странностей, которыми известна Ryu Ga Gotoku Studio.

В начальной части игры герой скрывается на корабле вместе с контрабандистом, которого играет Снуп Догг, а после прибытия в Японию сталкивается с предубеждениями. Уже этот эпизод показывает, что авторы готовы сочетать необычные ситуации с более серьёзными темами.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Насколько удачно студии удастся сохранить собственный стиль и одновременно рассказать многолетнюю историю о переменах в японском обществе, станет ясно после релиза.