STRANGER THAN HEAVEN показала Куре 1929 года - новый геймплейный трейлер одной из пяти эпох игры

SEGA и RGG Studio представили новый геймплейный ролик STRANGER THAN HEAVEN, посвящённый одному из пяти исторических периодов и городов приключенческой саги. На этот раз разработчики показали Куре в префектуре Хиросима образца 1929 года.

Куре станет одной из ключевых точек масштабной истории, охватывающей пять десятилетий и несколько поколений персонажей. Игра рассказывает о людях, оказавшихся без дома и пытающихся найти своё место в мире. История начинается в Сан-Франциско 1915 года с юного Макото Дайто — сына американца и японки. После смерти родителей мальчик решается покинуть США и отправиться на родину матери, однако путешествие через Тихий океан становится лишь началом его долгого пути.

В общей сложности STRANGER THAN HEAVEN предложит пять городов, каждый из которых воссоздан на основе реальных мест и соответствующей исторической эпохи. Новый ролик позволяет подробнее взглянуть на Куре 1929 года и окружающий его мир, который станет частью многолетней истории героев.

Разработчики делают акцент не только на смене декораций, но и на самом временном масштабе проекта: события будут разворачиваться на протяжении 50 лет, постепенно меняя персонажей, города и обстоятельства их жизни.

STRANGER THAN HEAVEN выйдет 15 января 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также появится в каталоге Game Pass.