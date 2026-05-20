Stranger Than Heaven получила новый трейлер с обзором боевой системы

SEGA выпустила трейлер с обзором боевой системы Stranger Than Heaven, новой игры от разработчиков серии Yakuza, студии Ryu Ga Gotoku.

Сюжет игры разворачивается в версии Японии, которая, возможно, существовала в другой жизни, погружая вас в 5 огромных городов, каждый из которых создан по образцу реальных мест своей эпохи.

В игре вы возьмёте на себя роль Макото Дайто. По словам разработчиков, игроки смогут прочувствовать его борьбу через грубую жестокость постоянно меняющейся боевой системы, которая кажется живой.

Вы сможете независимо и инстинктивно управлять его левой и правой сторонами, атакуя, защищаясь и пробиваясь к победе. Например, вы можете после прямого удара нанести сокрушительный удар, отбросить врагов заряженной атакой, атаковать их, пока они шатаются, или прижать к земле и обрушить на них непрерывный шквал ударов.

Более того, вы можете блокировать удары противника одной рукой и мгновенно контратаковать другой. Умение предугадывать их движения и создавать собственные возможности для атаки станет ключом к победе.

Кроме того, вы освоите и улучшите широкий арсенал оружия. Игроки смогут получить в своё распоряжение ножи, молотки, катаны и многое другое, сражаясь в каждой жестокой эпохе.

В настоящее время нет информации о дате выхода Stranger Than Heaven. SEGA также не раскрыла системные требования для ПК. Однако известно, что игра будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo.