Stranger Than Heaven получила новый трейлер с подробностями о жизни героев и шоу-бизнесе

SEGA выпустила новый трейлер Stranger Than Heaven, посвящённый шоу-бизнесу и одному из необычных аспектов предстоящей игры от Ryu Ga Gotoku Studio. В ролике разработчики подробнее показали, как герои будут пытаться устроить свою жизнь и добиться успеха не только с помощью кулаков, но и благодаря музыкальным талантам.

События игры охватят 50 лет современной истории Японии и пять разных городов. Героям предстоит пройти через разные эпохи, столкнуться с криминальным миром и искать своё место в жизни. При этом сражения будут лишь одной частью игрового процесса — персонажи смогут развивать музыкальные способности и выступать перед публикой в качестве шоуменов.

Новый ролик как раз демонстрирует эту сторону игры, показывая выступления и связанные с ними механики. SEGA описывает Stranger Than Heaven как приключенческую историю о мужчинах, которым буквально некуда идти и которые пытаются найти свой дом и место в мире.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игра также появится в Xbox Game Pass.