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Cyberleek сдержал обещание и выложил EXE-файл GTA 6: разработчики приступят к попыткам запустить Xbox-версию игры на ПК
Китайская Z.ai представила GLM-5.4: новая нейросеть дважды обрабатывает запросы без увеличения числа параметров модели
Singularity Computers выпустила внешнюю СЖО SC Enterprise 5000W за $3499
Вокруг исполнительницы роли Мэнди назревает скандал из-за ее старых постов о ненависти к мужчинам
NVIDIA заявила об отсутствии угрозы нацбезопасности после переговоров с США, но независимая проверка Хуанга продолжается
Один из фанатов уже получил платиновый трофей в GTA 6
Hobby World начала предзаказ настольной игры "Диссонанс"
Дженсен Хуанг возвращается к руководству NVIDIA - инвесторы отреагировали резким ростом акций
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Обзор Phantom Blade Zero - 66 дней с клинком в сердце
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Игровое кресло Canyon Deimos
Grand Theft Auto
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