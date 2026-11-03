Stranger Than Heaven позволит новичкам читерить в боях - но за это придётся расплачиваться внешностью персонажа

В Stranger Than Heaven появятся специальные предметы, которые помогут неопытным игрокам справляться с боями. Продюсер Хироюки Сакамото рассказал, что с их помощью можно даже проходить сражения, используя лишь базовые удары левой и правой рукой. При этом разработчики обещают сохранить высокую сложность для тех, кто ищет серьёзное испытание.

Новая боевая система станет одним из главных отличий Stranger Than Heaven от предыдущих игр RGG Studio. Игроки смогут отдельно наносить удары левой и правой рукой с помощью кнопок и триггеров контроллера, а парирование получит большее значение. После отзывов по демоверсиям, показанным на игровых выставках, команда доработала баланс сложности и отзывчивость управления.

Для новичков предусмотрены не только вспомогательные предметы, но и подробное обучение в начале игры. Некоторые из этих вещей автоматически восстанавливают здоровье и дают другие преимущества, заметно упрощая столкновения. По словам Сакамото, они доступны с самого начала и практически не имеют недостатков, хотя окружающие сразу заметят их использование: технически это элементы одежды.

Тем, кто предпочитает проверять свои навыки без поблажек, разработчики обещают «чрезвычайно сложный» максимальный уровень. Таким образом, RGG Studio намерена сделать новую боевую систему доступнее, не лишая опытных игроков возможности получить серьёзный вызов.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.