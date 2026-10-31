Stranger Than Heaven станет самой технологичной игрой RGG Studio благодаря отказу от консолей прошлого поколения

Stranger Than Heaven может стать самой технически совершенной игрой RGG Studio. По словам продюсера Хироюки Сакамото, добиться этого разработчикам позволил отказ от консолей прошлого поколения. В интервью IGN на выставке Gamescom Asia x Thailand Game Show 2026 он подтвердил, что команда решила сосредоточиться исключительно на современном оборудовании, чтобы реализовать свои творческие задумки без ограничений старых систем.

Сакамото объяснил, что Stranger Than Heaven создаётся как совершенно новая игра, для которой студия стремится обеспечить максимально возможное качество. Поэтому разработчики отказались от поддержки PlayStation 4 и решили ориентироваться на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

После выхода PS5 и Xbox Series X|S в 2020 году RGG Studio продолжала выпускать игры сразу для двух поколений консолей. Например, Like a Dragon: Infinite Wealth в 2024 году вышла как на новых системах, так и на PS4 и Xbox One. Даже в случае с Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, которая лишилась поддержки Xbox One, разработчики сохранили версию для PS4.

Теперь же команда может не подстраивать Stranger Than Heaven под возможности устаревшего оборудования. По словам Сакамото, раньше технические ограничения вынуждали студию сокращать количество персонажей на экране и идти на другие уступки. Благодаря возможностям PS5 разработчикам удалось одновременно показывать больше героев, чем в любой предыдущей игре RGG Studio, а также повысить качество их моделей.

Продюсер считает, что команда достигла поставленной цели: Stranger Than Heaven предложит более насыщенную визуальную составляющую и ярко выраженный художественный стиль, которых студия прежде не добивалась. Ранее журналист IGN Майкл Хайэм уже поделился впечатлениями от игры после знакомства с её новой версией. Среди обсуждаемых особенностей проекта также оказались необязательные чит-коды, позволяющие упростить сражения.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.