Stranger Than Heaven выигрывает в геймплее благодаря более глубокому изучению сложной боевой системы

Stranger Than Heaven, новый проект от RGG Studio, получил живую демонстрацию, проведённую самой SEGA, чтобы наконец развеять любые сомнения фанатов относительно его уникальной боевой системы. Трансляция, доступная на официальном канале, подробно описывает центральную механику игры: индивидуальное управление конечностями главного героя Макото Дайто.

Самое важное, что нужно понимать о Stranger Than Heaven, это то, что RGG Studio не просто повторно использует боевую систему из своих предыдущих игр. Японская студия разработала с нуля систему, в которой игрок управляет каждой конечностью Макото независимо, что привело к гораздо более техничному подходу к уличным боям, которые прославили франшизу за эти годы.

Чтобы решить эти проблемы, SEGA организовала подробную прямую трансляцию, которая начинается с обучающего видео и, начиная с 12-й минуты видео ниже, охватывает множество ситуаций: есть моменты непринуждённого исследования окружающей среды и полные последовательности ножевых боев, где ведущие в дидактической форме объясняют детали каждой механики.

Ведущие трансляции отлично разбирают каждое доступное игроку действие, что помогает сделать систему менее пугающей, чем казалось на первых выпущенных изображениях.

Stranger Than Heaven отказывается от традиционной боевой системы Yakuza/Like a Dragon и выбирает более физический и продуманный бой в реальном времени, в котором вы отдельно управляете левой и правой сторонами тела Макото.

LB/RB: легкие атаки с левой/правой стороны.

LT/RT: тяжелые атаки с левой/правой стороны.

Вы можете свободно переключать стороны, чтобы создавать собственные комбо, вместо выполнения заранее определённых последовательностей.

Можно удерживать кнопки для зарядки более сильных атак.

Обе стороны тела также можно использовать одновременно для захвата, обездвиживания или удержания врагов.

Защитный аспект также важен. Макото может блокировать, уклоняться и парировать атаки, даже используя одну сторону тела для защиты, а другую — для немедленной контратаки. Парирование направленное, поэтому необходимо следить за тем, откуда исходит атака. Если Макото сбит с ног, он также может защищаться, лёжа на земле, пока не восстановит достаточно сил, чтобы подняться.

Оружие — ещё один важный компонент. В игре будет представлено множество видов оружия, включая ножи, молотки, мечи и другое тяжёлое оружие, каждое со своими уникальными движениями. Более крупное оружие также имеет физический вес: например, промах ломом может вывести Макото из равновесия и сделать его уязвимым.

В результате получается боевая система, которая больше напоминает кинематографическую драку или файтинг, чем традиционный файтинг Yakuza. Вместо того чтобы просто быстро нажимать кнопки атак, вам нужно выбирать, с какой стороны атаковать, когда готовить удар, защищаться, парировать и использовать уязвимые места противника.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года наPlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК (Steam). На ПК и Xbox игра будет доступна в Game Pass с первого дня и будет поддерживать Xbox Play Anywhere.