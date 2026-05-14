Stranger Than Heaven 2026 г.
Экшен, От третьего лица
7.3 49 оценок

Stranger Than Heaven задолго до выхода начинает покорение чартов... пока игра начала с музыкальных

Gutsz Gutsz

Недавно была показана расширенная презентация следующей амбициозной игры от японской студии Ryu Ga Gotoku. Разработчики не только показали разнообразный геймплей Stranger Than Heaven, но и представили участие в проекте Снуп Дога, а также глубокую интеграцию аутентичной музыки. Оказалось, что подобный нестандартный подход создателей уже принес свои уникальные плоды.

Заглавная музыкальная тема грядущего криминального экшена стремительно ворвалась в авторитетный рейтинг «HOT TOP 100» на Genius — крупнейшем в мире сайте, посвященном текстам песен, где она успешно вошла в десятку лидеров. По заявлению официального сообщества платформы, этот случай стал уникальным. Это первый раз в истории ресурса, когда еще официально не выпущенная японская композиция достигает отметки топ-10 чарта.

Колоссальному вниманию аудитории поспособствовал звездный состав артистов. В работе над заглавным треком, помимо знаменитого рэпера Снуп Дога и американской певицы Тори Келли, приняли участие суперзвезды современной японской сцены — певица Ado и солист поп-рок-группы Official HIGE DANdism Сатоши Фудзихара. Интересно, что все эти артисты подарили не только свои голоса композиции, но и отыгрывают значимых сюжетных персонажей внутри самой видеоигры.

Пока послушать отрывки композиции-рекордсмена можно только в анонсирующем трейлере и в рамках недавней расширенной геймплейной презентации Xbox.

Оценить игру во всей красе и лично построить японскую империю развлечений под этот стильный саундтрек игроки смогут уже скоро. Выход Stranger Than Heaven запланирован на грядущую зиму для платформ PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

CovetousGino:

Песня прям цепляет. Запала в сердце.

f a PG:

начала с музыкальных чего? уснул автор при написании заголовка(остальное-то копипаста)? не осилил?

Лев Левин:

Не судя по тейлеру игра амбициозная, но посмотрим.

aptem4ka:

Трейлер eбейший. Да, в игровых сценах видны кривости, но блэт, давно так игру не хотел. Если будет развитие геймплея beat em uo линейки якудзы - этого более чем достаточно, а истории у RGG всегда получаются классными. И Ado тут отвал пuзды, целовал бы ее половые губы и ротовые тоже!
Ну и зaeбали не выпускать трек, конечно)

soulfox:

Песня норм. И видео очень атмосферное