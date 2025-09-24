Stranger Than Heaven: закулисные кадры раскрывают секреты производства нового проекта RGG Studios

Ryu Ga Gotoku Studios поделились свежим трейлером Stranger Than Heaven на Tokyo Game Show 2025, показывая закулисные моменты разработки долгожданной игры. Эта новая интеллектуальная собственность, анонсированная в 2024 году как Project Century, сохраняет узнаваемый стиль Yakuza/Like a Dragon, но переносит игроков в разные эпохи — 1915, 1929 и 1943 годы, следя за таинственным героем Мако Дайто.

Новый трейлер демонстрирует работу движка и процесс создания игры: захватывающие сцены моушн-каптуры актеров, динамическая погода и боевые сцены с реалистичной анимацией. Также впервые прозвучали джазовые композиции, воспроизводимые прямо в игровом движке, что добавляет атмосферы и погружения. Несмотря на это, подробности сюжета и геймплея остаются в тайне, усиливая интригу вокруг проекта.

Stranger Than Heaven — первая оригинальная игра студии за долгие годы, которая, хотя и не связана напрямую с сериями Yakuza/Like a Dragon, сохраняет характерные элементы боевых сцен и напряженного повествования, напоминающие Judgment и Lost Judgment. Перемещение между историческими периодами, включая трансформацию Сотенбори в современный мегаполис, открывает игрокам уникальный взгляд на знакомый город и делает игру потенциально прорывной для студии.