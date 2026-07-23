В Stranger Than Heaven будет меньше внимания уделяться мини-играм, чем в Like a Dragon

RGG Studio, студия, создавшая франшизу Like a Dragon, выпускает совершенно новую игру: Stranger Than Heaven. Режиссёр Масаёси Йокояма прокомментировал огромный масштаб проекта и некоторые отличия, которые могут ожидать поклонники Yakuza.

Что касается размера карты, Stranger Than Heaven сопоставима по масштабу с серией Like a Dragon. Сюжет развивается линейно в пяти различных локациях и временных периодах:

Нью — 1915 год.

Куре (Хиросима) — 1929 год.

Осака — 1943 год.

Атами — 1951 год.

Синдзюку — 1965 год.

Размер каждой карты будет варьироваться. Одно из отличий от игр серии Yakuza — большее количество зданий с полностью доступными интерьерами, хотя исторический контекст, естественно, приводит к меньшему количеству небоскрёбов. Йокояма считает, что, учитывая все эти факторы, общий масштаб игры эквивалентен масштабу основной франшизы.

Тем, кто ожидает большого количества мини-игр в стиле Like a Dragon, стоит снизить свои ожидания: режиссёр заявил, что таких дополнительных материалов будет меньше, учитывая исторический контекст, а второстепенные сюжетные линии также будут развиваться в другом направлении.

Stranger Than Heaven выйдет 15 января 2027 года для ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series. Игра также будет доступна в Xbox Game Pass с момента запуска.