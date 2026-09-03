Японский экшен Stranger Than Heaven добавили в список желаемого более 1 миллиона игроков - это рекорд для разработчиков

SEGA и вместе с японской командой разработчиков из студии Ryu Ga Gotoku Studio, которые лучше всего известны по франшизе Yakuza, сообщили о важном достижении. Их следующий крупный проект — необычный музыкальный экшен Stranger Than Heaven, сегодня преодолел отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого. Для студии этот показатель стал абсолютным историческим рекордом по скорости набора аудитории до релиза самой игры.

Напомним, события Stranger Than Heaven охватывают масштабный временной отрезок: сюжетная линия разворачивается в пяти разных эпохах и пяти городах Японии, начиная с 1915 года. В центре повествования окажется драматическая история мужчин, пытающихся выжить и отстоять свои принципы в периоды бурных исторических потрясений страны.

Одной из главных геймплейных особенностей станет нестандартная боевая система. В сражениях управление распределено между правой и левой сторонами тела героя. Игроки смогут одновременно блокировать удар противника одной рукой и тут же наносить мощный контрудар другой, выстраивая гибкие атакующие комбинации и реагируя на выпады врагов в реальном времени.

В озвучке и захвате движений персонажей приняли участие популярные японские и международные артисты, среди которых Ю Сирота, Дин Фудзиока, рэпер Снуп Догг, певица Ado, а также ветеран японского дубляжа Акио Оцука.

Релиз Stranger Than Heaven запланирован на 15 января 2027 года. Игра выйдет на ПК в Steam, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также со дня выхода будет доступна подписчикам Game Pass.