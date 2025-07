"Это будет мой шедевр": автор Fata Morgana раскрыл новые подробности о своей загадочной игре

Поклонники визуальных новелл могут готовиться к настоящему событию — Кейка Ханада, создатель культовой The House in Fata Morgana, наконец-то поделился новыми деталями своей следующей игры. Новый проект студии NOVECT под рабочим названием Project Code Name M получил свежий трейлер, а также подтверждение англоязычной локализации. По словам самого Ханады, это будет его главное творение: «Это мой шедевр».

Проект разрабатывается уже около семи лет и заметно отличается от мрачной романтической драмы Fata Morgana. Новая игра — детективный триллер, где игроку предстоит не только расследовать серию убийств в центре Токио, но и... спланировать их. Да, Code Name M — это история с двумя точками зрения: вы — и детектив, и убийца. Визуальный стиль, атмосфера и сюжет движутся в сторону психологической драмы и мистики, оставляя романтическую тематику в стороне.

«Эта сцена, которую я только что завершил, напомнила мне о Final Door из Fata Morgana, — признался Ханада. — Несмотря на светлый тон и новых героев, в этой игре есть моменты, которые вновь вызвали у меня мурашки». По словам разработчика, эмоциональная глубина проекта не уступает его прошлой работе, хотя сама история уходит в иное, более реалистичное и тревожное русло.

На Anime Expo 2025 было также объявлено, что за локализацию английской версии отвечает Aksys Games — студия, известная по сериям Zero Escape и Guilty Gear. Это повышает шансы на качественный перевод и более ранний релиз на Западе, чем ожидалось.

Пока дата выхода Project Code Name M остаётся неизвестной, но Ханада отметил, что финальное название и логотип уже готовы — дело лишь за моментом. Игра выйдет на PC, PS4 и Nintendo Switch.

Для поклонников Fata Morgana и всех, кто любит глубокие, многослойные истории с мрачной интригой и моральными дилеммами, Code Name M обещает стать настоящим событием в жанре визуальных новелл.