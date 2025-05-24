Авторы игры Project Deniz показали систему складок одежды на примере ягодиц

Студия Ethanol Games поделилась новым роликом шутера от третьего лица Project Deniz. На этот раз разработчики показали, как будет выглядеть система корректной физики одежды: облачение будет идти складками при движении главной героини. Команда продемонстрировала технологию на примере ягодиц девушки.
Система складок одежды в Project Deniz: слева — включена, справа — отключена
Независимая команда Ethanol Games состоит всего из нескольких человек. Создавая Project Deniz, разработчики вдохновляются шутером Bright Memory Infinite, а саму игру делают на Unreal Engine 5. Сроки выхода проекта пока не называют.
Наверное самая главная составляющая игры...
жопа спасет мир, большая мягкая жопа спасет меня 😛 😛
Шорты мнутся, класс
В Steam нет страницы этой игры. На официальном сайте почти нет какой-либо информации. Когда игра выйдет, неизвестно. Никакую демоверсию опробовать нельзя. Даже за подписку на Patreon, насколько я понял, нельзя получить доступ к какому-либо раннему билду. Всё, что есть по игре — это такие короткие ролики.
Сочная жопка,уже пошел делать предзаказ
Это из разряда "Смари чë могу!" Но, как таковой игры похоже не существует, даже pre-alpha версии. Год назад разрабы показывали паркур и похоже разработка далеко не сдвинулась. В идеале они должны были, в этом видео, показать лвл дизайн одного из уровней и тестовый геймплей, основные механики. Однако, они продолжают "кормить" ждунов фан-сервисными видосами. Типа красиво да, ткань мнëтся, ягодицы трясутся, но толку нам от этого, когда игры нет.
Думали крутой геймплей покажут, а показали булки со складками. Видимо хвастаться больше нечем.