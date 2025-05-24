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Project Deniz TBA
Экшен, Шутер, Инди, От третьего лица
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Авторы игры Project Deniz показали систему складок одежды на примере ягодиц

Simple Jack Simple Jack

Студия Ethanol Games поделилась новым роликом шутера от третьего лица Project Deniz. На этот раз разработчики показали, как будет выглядеть система корректной физики одежды: облачение будет идти складками при движении главной героини. Команда продемонстрировала технологию на примере ягодиц девушки.

Система складок одежды в Project Deniz: слева — включена, справа — отключена

Независимая команда Ethanol Games состоит всего из нескольких человек. Создавая Project Deniz, разработчики вдохновляются шутером Bright Memory Infinite, а саму игру делают на Unreal Engine 5. Сроки выхода проекта пока не называют.

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22
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lekrefo

Наверное самая главная составляющая игры...

9
Ваtоn

жопа спасет мир, большая мягкая жопа спасет меня 😛 😛

7
Real Slim Shady

Шорты мнутся, класс

3
Tiger Goose

В Steam нет страницы этой игры. На официальном сайте почти нет какой-либо информации. Когда игра выйдет, неизвестно. Никакую демоверсию опробовать нельзя. Даже за подписку на Patreon, насколько я понял, нельзя получить доступ к какому-либо раннему билду. Всё, что есть по игре — это такие короткие ролики.

3
Armen 88

Сочная жопка,уже пошел делать предзаказ

3
Jarvis666

Это из разряда "Смари чë могу!" Но, как таковой игры похоже не существует, даже pre-alpha версии. Год назад разрабы показывали паркур и похоже разработка далеко не сдвинулась. В идеале они должны были, в этом видео, показать лвл дизайн одного из уровней и тестовый геймплей, основные механики. Однако, они продолжают "кормить" ждунов фан-сервисными видосами. Типа красиво да, ткань мнëтся, ягодицы трясутся, но толку нам от этого, когда игры нет.

1
Случайный Игрок

Думали крутой геймплей покажут, а показали булки со складками. Видимо хвастаться больше нечем.