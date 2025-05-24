Авторы игры Project Deniz показали систему складок одежды на примере ягодиц

Студия Ethanol Games поделилась новым роликом шутера от третьего лица Project Deniz. На этот раз разработчики показали, как будет выглядеть система корректной физики одежды: облачение будет идти складками при движении главной героини. Команда продемонстрировала технологию на примере ягодиц девушки.

Система складок одежды в Project Deniz: слева — включена, справа — отключена

Независимая команда Ethanol Games состоит всего из нескольких человек. Создавая Project Deniz, разработчики вдохновляются шутером Bright Memory Infinite, а саму игру делают на Unreal Engine 5. Сроки выхода проекта пока не называют.