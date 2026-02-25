Генетическая эволюция и нон-таргет боевка: дебютный трейлер MMORPG Project DNA от Supervoid

Корейская студия Supervoid представила дебютный геймплейный трейлер своего амбициозного проекта Project DNA, нацеленного на фанатов MMORPG с уникальными механиками. Ролик сочетает краткое введение в мир игры и длительные сцены игрового процесса, снятые в актуальной сборке.
Действие Project DNA разворачивается в 2046 году на Земле, разрушенной после столкновения с астероидом. Выжившие скрываются в подземных бункерах, а за столетия изоляции человечество достигло прорыва в биотехнологиях, создав людей с экстрасенсорными способностями. В этом мире тело рассматривается лишь как временный сосуд, который совершенствуется через искусственное выращивание и генетический отбор.
Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и предлагает нон-таргет бой без авто-боя, где игрокам предстоит комбинировать способности шести стихий, полагаясь на собственные навыки и скорость реакции. Основной акцент сделан на тактильную отдачу и глубину контроля, напоминающую классические экшены на PC.
Вместо привычных классов внедрена система генетической эволюции: характеристики и внешний вид персонажей меняются в зависимости от действий игрока, а накопленные способности могут передаваться следующим поколениям. Это создаёт уникальных героев, чьи возможности отражают их историю в постапокалиптическом мире.
Supervoid обещает проект уровня AAA с полным погружением в игровой мир. Международный релиз Project DNA на Steam запланирован на 2027 год, а до этого времени студия будет публиковать новые подробности о механике наследования и взаимодействии стихий.
Очередная убивца всех MMORPG, с графикой 2017 года, на UE5 с открытым миром и подгрузкой шейдеров во время игры, да ещё и онлайн в игре и целых 5 FPS гейминг, такое мы любим и ждём конечно же.
выглядит как азиатская помойка от мейл ру
пока выглядит неоч, посмотрим че на обт выкатят
Проект ДНА. Да, многообещающее название))
блин думал будет как Тера онлайн с классическими классами
так в каком году то в итоге? хотя лдано. почему ммо получает достойную графику интересную завязку и механики а синглы нет? что за бл*во?
Ну по трейлеру видно что это очередная дрочильня по типу https://www.playground.ru/warframe , коридорная карта, бежишь в перед не останавливаясь и только успевай целится в мобов..🤔😞
За какие столетия? За 20 лет?
Локации очень скучные.
не берешь в прицел что тут революционного,я так давно в некоторые игры играю