Генетическая эволюция и нон-таргет боевка: дебютный трейлер MMORPG Project DNA от Supervoid

Корейская студия Supervoid представила дебютный геймплейный трейлер своего амбициозного проекта Project DNA, нацеленного на фанатов MMORPG с уникальными механиками. Ролик сочетает краткое введение в мир игры и длительные сцены игрового процесса, снятые в актуальной сборке.

Действие Project DNA разворачивается в 2046 году на Земле, разрушенной после столкновения с астероидом. Выжившие скрываются в подземных бункерах, а за столетия изоляции человечество достигло прорыва в биотехнологиях, создав людей с экстрасенсорными способностями. В этом мире тело рассматривается лишь как временный сосуд, который совершенствуется через искусственное выращивание и генетический отбор.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и предлагает нон-таргет бой без авто-боя, где игрокам предстоит комбинировать способности шести стихий, полагаясь на собственные навыки и скорость реакции. Основной акцент сделан на тактильную отдачу и глубину контроля, напоминающую классические экшены на PC.

Вместо привычных классов внедрена система генетической эволюции: характеристики и внешний вид персонажей меняются в зависимости от действий игрока, а накопленные способности могут передаваться следующим поколениям. Это создаёт уникальных героев, чьи возможности отражают их историю в постапокалиптическом мире.

Supervoid обещает проект уровня AAA с полным погружением в игровой мир. Международный релиз Project DNA на Steam запланирован на 2027 год, а до этого времени студия будет публиковать новые подробности о механике наследования и взаимодействии стихий.