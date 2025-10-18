2K Games нанимает ветерана шутеров от первого лица Бена Бринкмана, чтобы он руководил Project Ethos

2K приглашает ещё одного ветерана Call of Duty возглавить Project Ethos — новый инновационный шутер с героями. Бен Бринкман теперь будет руководить студией 31st Union. Он опытный разработчик шутеров от первого лица, и работал продюсером игр Call of Duty в Treyarch и исполнительным продюсером Apex Legends. Бринкман заменит Майкла Кондри, ещё одного бывшего разработчика Call of Duty, которого уволили в феврале.

Издатель подтвердил эту новость изданию Variety служебной запиской от президента 2K Games Дэвида Исмайлера. В прошлом году Project Ethos прошёл бета-тестирование, но в 2025 году разработка замедлилась. Назначение Бринкмана — попытка исправить ситуацию.

Отзывы сообщества о тестировании Project ETHOS прошлой осенью были очень полезными. Они подтвердили перспективность шутера в стиле roguelike, но сказали, что ещё есть над чем работать. Они выявили необходимость в более выраженной индивидуальности.

Было очень приятно видеть, как далеко вы продвинулись. Вы прислушались к отзывам и переосмыслили проект ETHOS, представив его в новом свете — так, чтобы он оправдал ожидания наших игроков

Наша уверенность в Project ETHOS растёт с каждым днём. Чтобы закрепить невероятный прогресс, которого вы добились, я рад представить вам Бена Бринкмана в качестве нового руководителя студии 31st Union. После нескольких месяцев переговоров Бен официально присоединится к нам в понедельник, 20 октября.

Бен обладает обширным опытом руководства и работы в сфере PVP-шутеров. За последние 15 лет он разработал и возглавил несколько самых узнаваемых игровых франшиз, включая Call of Duty: Black Ops и совсем недавно вышедшую Apex Legends. С нетерпением ждём дальнейшего развития проекта ETHOS в ближайшие месяцы.