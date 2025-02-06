"Concord 2.0" - 2K Games уволила главу сервисного онлайн-шутера Project Ethos ещё до релиза игры

Издание Kotaku сообщает о том, что издательство 2K Games уволила Майкла Кондри - главу студии 31st Union, которая осенью анонсировала создание командного онлайн-шутера с сервисными элементами Project Ethos

Сообщается, что издатель принял решение об увольнении Кондри на фоне крайне слабого приёма игроками анонса игры - ей не удалось привлечь внимание пользователей.

По данным Kotaku, несмотря на уход Кондри, студия продолжит работу над игрой - проект пока не отменен. Тем не менее игроки считают, что игра станет "Concord 2.0": она выглядит так же безлико, и даже если она доберётся до релиза, её в любом случае не ждет ничего хорошего.