Project ETHOS - новый бесплатный ролевой шутер от третьего лица с элементами Roguelike от студии 2K

Компания 2K анонсировала Project ETHOS — новый шутер от третьего лица, разрабатываемый в 31st Union, студии Майкла Кондри, основанной четыре года назад в районе Кремниевой долины.

Project ETHOS будет бесплатной игрой, и она будет включать элементы roguelike. Игроки смогут формировать свой стиль игры в каждом матче с помощью Эволюций, мощных, полуслучайных улучшений, которые уникальны для каждого Героя. С Эволюциями можно превратить снайпера в застрельщика ближнего боя или роль поддержки в мощного одинокого волка. Элементы roguelike означают, что в каждом забеге игроки вступают в соревнование с новыми способностями, ставками и испытаниями, которые меняются в каждом матче. Есть элемент риска против вознаграждения, где они могут играть безопасно со своими с трудом заработанными ядрами или пойти ва-банк, рискнуть всем и посмотреть, смогут ли они занять первое место. Игра будет включать режим извлечения под названием Испытания, который был описан как постоянная, упорная битва за сбор ядер, извлечение и разблокировку мощных дополнений для подпитки будущих забегов Испытаний.

2K и 31st Union приглашают игроков на тестирование, которое начинается сегодня для некоторых стран Северной Америки и Европы (США, Канада, Мексика, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Испания и Италия). Серверы будут работать в следующее время:

Северная Америка:

17 октября: 9:00–23:00 по тихоокеанскому времени

18–20 октября: 11:00–23:00 по тихоокеанскому времени

Европа:

17 октября: 17:00 – 01:00 GMT+1

18–21 октября: 13:00 – 01:00 GMT+1

Этот игровой тест сообщества для Project ETHOS доступен только через ПК (Steam). Вы можете получить ключ, подключившись к любому партнеру-создателю на Twitch, посмотрев 30 минут его трансляции и выполнив необходимые шаги регистрации, чтобы получить ключ Steam.

Требуемые характеристики ПК:

Windows 10 x64

Процессор: Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3500

Видеокарта: NVIDIA RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 XT

8 ГБ выделенной видеопамяти

DirectX: DX12 Feature Level 12.0

16 ГБ памяти

Хранилище: 50 ГБ свободного места

Сеть: широкополосное подключение к Интернету

Помимо вышеупомянутых испытаний режима Extraction, Community Playtest также даст фанатам возможность попробовать Gauntlet, соревновательный режим турнира лицом к лицу для Project ETHOS. Здесь вы можете играть против других команд в вашей сетке, улучшать своего героя после каждого матча и сражаться, чтобы остаться последним выжившим.

Хотя это публичное тестирование проводится только на ПК, полная версия игры также выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.