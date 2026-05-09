Разработчики Project Ethos объявили о сокращениях и переработке игры

Студия 31st Union, принадлежащая 2K, объявила о новой волне сокращений. На фоне увольнений руководство компании заверило, что разработка Project Ethos продолжается, а сама игра якобы получила обновлённое направление и стала только лучше.

Нынешний глава студии Бен Бринкман заявил, что команда проходит через серьёзные изменения ради ускорения разработки. По его словам, студии пришлось сократить часть сотрудников, чтобы сделать производство проекта более гибким и эффективным. При этом Бринкман подчеркнул, что никогда ещё не был настолько уверен в будущем игры.

Project Ethos впервые показали в 2024 году как PvP-шутер с элементами геройского шутера и рогалика. Однако после слабой реакции аудитории проект, судя по всему, заметно переработали. Теперь игру описывают как соревновательный PvP-рогалик, где основной акцент сделан на навыках игроков.

По данным журналистов, визуальный стиль Project Ethos тоже изменился. Если раньше проект сравнивали с Fortnite, то теперь игра якобы получила более выраженную фэнтезийную стилистику.

Разработка Project Ethos сопровождается проблемами уже несколько лет. Студию 31st Union основал бывший руководитель Visceral Games Майкл Кондри, однако в 2025 году его отстранили от руководства после неоднозначной реакции на первый показ игры. Несмотря на это, Take-Two и 2K, похоже, продолжают поддерживать проект и готовы инвестировать в него дальше.