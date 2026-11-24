Разработчики кооперативного экшена Evilbane выпустили первый выпуск дневников разработчиков, в котором рассказали о реакции на результаты тестирования и планах по улучшению игры. Команда намерена углубить боевую систему, переработать противников и боссов, наполнить локации дополнительными занятиями и расширить возможности кооператива. Следующий этап тестирования запланирован на первую половину 2027 года.

Одной из главных претензий участников первого теста стали слишком простые сражения, которые зачастую сводились к бесконечному нажатию кнопок. В ответ разработчики добавят парирования, контратаки и идеальные уклонения, а также расширят наборы движений и комбо для разных видов оружия. При этом превращать Evilbane в хардкорный souls-like никто не собирается: авторы хотят сохранить динамичный темп боёв, сделав их более отзывчивыми и разнообразными. Заодно исправят проблемы с анимациями, регистрацией нажатий, фиксацией целей и переключением между ближним и дальним оружием.

Изменения затронут и баланс. Дальний бой оказался слишком эффективным благодаря завышенному урону по уязвимым точкам, поэтому его ослабят. Разработчики также уменьшат визуальный шум от эффектов, чтобы игрокам было проще замечать атаки противников. У боссов пересмотрят запас здоровья, телепортации, призыв миньонов и плохо читаемые области поражения. Кроме того, вместо автоматического усиления врагов в зависимости от размера группы появится возможность самостоятельно выбирать сложность заданий. Это должно сделать прохождение комфортнее как для одиночек, так и для слаженных отрядов.

Команда обещает расширить и само наполнение мира. В первом тестировании была доступна лишь небольшая часть контента, поэтому локации станут насыщеннее, а искусственно затянутые миссии сократят. В разработке находятся новые задания, монстры, оружие и костюмы. Уникальные боевые механики получат не только рейдовые боссы, но и противники из обычных операций. Сюжетную составляющую также будут постепенно раскрывать в следующих версиях.

Кооперативная часть получит текстовый чат, список друзей, метки и эмоции. Разработчики исправили проблему позднего подключения к миссиям, а теперь работают над сохранением отряда после завершения заданий. Если для полноценной группы не хватит игроков, свободные места смогут занимать ИИ-напарники, уступающие место реальным пользователям после их подключения. При этом обязательных механик, без которых невозможно пройти задание без помощи союзников, вводить не планируют.

Наконец, авторы обещают переработать развитие персонажа, добавив характеристики и эффекты, которые будут влиять на стиль боя, а не только увеличивать силу атаки. Добыча останется персональной для каждого участника группы. Временную ИИ-озвучку заменят работой профессиональных актёров, а обучение встроят непосредственно в игровой процесс вместо отдельных текстовых окон.

Все перечисленные изменения станут частью второго этапа тестирования, который ожидается в первой половине 2027 года. Подробности отдельных улучшений разработчики намерены раскрывать в следующих дневниках и публикациях на страницах игры в Steam и Discord.