Представлен новый геймплейный трейлер стратегии в реальном времени Project G

Компания NCSOFT выпустила трейлер к Project G, грядущей стратегии в реальном времени для ПК и мобильных устройств.

Более подробная информация о ходе работы над Project G будет представлена во время корейского этапа "Интервью о предстоящем проекте" 17 ноября.

Project G - это первая стратегическая игра в реальном времени от NCSOFT, предназначенная для глобальных игроков. Эта совершенно новая интеллектуальная собственность находится в стадии разработки и представляет собой стратегическую игру, действие которой разворачивается в условиях масштабной войны. Каждый игрок будет развиваться, накапливая ограниченные ресурсы, а также использовать различные тактики в завоевании территорий между гильдиями.