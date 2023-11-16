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Project G TBA
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Представлен новый геймплейный трейлер стратегии в реальном времени Project G

butcher69
Новости

Компания NCSOFT выпустила трейлер к Project G, грядущей стратегии в реальном времени для ПК и мобильных устройств.

Более подробная информация о ходе работы над Project G будет представлена во время корейского этапа "Интервью о предстоящем проекте" 17 ноября.

Project G - это первая стратегическая игра в реальном времени от NCSOFT, предназначенная для глобальных игроков. Эта совершенно новая интеллектуальная собственность находится в стадии разработки и представляет собой стратегическую игру, действие которой разворачивается в условиях масштабной войны. Каждый игрок будет развиваться, накапливая ограниченные ресурсы, а также использовать различные тактики в завоевании территорий между гильдиями.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Мелинар

Подобных мобилок уже просто доxрeна и больше,а эту ещё хотят на ПК перенести,капец.

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