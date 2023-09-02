Экшен Project GAMM от создателя Senran Kagura получил официальное название и скриншоты ©

Сегодня компания Cygames обнародовала официальное название и новые изображения новой игры Кеничиро Такаки - Garnet Arena: Mages of Magicary.

Игра была анонсирована еще в мае 2021 года под кодовым названием "Project GAMM", и хотя платформы пока не объявлены, мы знаем, что она выйдет на консолях.

Если имя Кеничиро Такаки вам ничего не говорит, то он известен как создатель и продюсер серии Senran Kagura, после чего в 2019 году покинул компанию Marvelous и перешел в Cygames, где занялся производством консольных игр.

Garnet Arena: Mages of Magicary - это "самая красивая битва в мире", в основе которой лежат понятия элегантности, красоты и яркого, плавного боя. Действие игры происходит в "нуарном" мире Sun and Rain, где волшебники сражаются друг с другом с помощью мощных магических заклинаний.

Анонс приурочен к открытию выставки художественных работ Cygames в Королевском музее Уэно в Токио, где демонстрируются концепт-арты и видеоролик игры. К сожалению, в пресс-релизе упоминается, что видео будет доступно только на выставке, поэтому в сети оно, скорее всего, пока не появится.

Зато мы можем увидеть иллюстрации (первые три изображения в галерее выше) и новые скриншоты, демонстрирующие Garnet Arena: Mages of Magicary в действии.