Хардкорная MMORPG Project: Gorgon получила дату релиза после 8 лет разработки

Студия Elder Game официально объявила дату выхода полной версии своей многопользовательской ролевой игры Project: Gorgon. Согласно заявлению разработчиков, проект покинет программу раннего доступа Steam 28 января 2026 года. Игра находилась в открытой разработке с марта 2018 года и за это время успела собрать вокруг себя преданное сообщество поклонников олдскульных MMORPG.

Вместе с переходом в стадию релиза авторы планируют открыть доступ к крупному городу Statehelm, который ранее был недоступен для посещения. Кроме того, обновление принесет в игру новые модели персонажей второй версии. Разработчики предупредили, что по техническим причинам опция сохранения старых моделей будет недоступна, поэтому игрокам рекомендуется заранее создать и сохранить новые пресеты внешности для своих героев.

Project: Gorgon позиционируется как трехмерная фэнтезийная MMORPG, ориентированная на глубокое погружение и самостоятельное исследование мира. Одной из ключевых особенностей игры является отказ от ведения игрока за руку и отсутствие привычных квестовых маркеров, что поощряет тягу к открытиям и разгадыванию секретов. Проект также отличается необычной ролевой системой, в которой отсутствуют предопределенные классы. Вместо этого игроки могут комбинировать любые навыки из огромного списка, создавая уникальные билды.

Геймплей игры включает в себя множество нестандартных механик. Например, персонаж может превратиться в животное, стать оборотнем или получить проклятие от босса, что навсегда изменит стиль игры до момента исцеления. В мире Project: Gorgon можно заниматься не только сражениями, но и мирными профессиями, торговлей, написанием книг и даже управлением магазинами. На данный момент у проекта очень положительный рейтинг отзывов в магазине Valve, где также доступна бесплатная демоверсия для ознакомления.