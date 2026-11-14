Project Gotham Racing 4 получила улучшенную ПК-версию с DLSS, генерацией кадров, HD-текстурами и новыми эффектами погоды

Пользователь Reddit под ником Old-Tie-9976 выпустил улучшенный неофициальный ПК-порт Project Gotham Racing 4 — бывшего эксклюзива Xbox 360.

Ограничение частоты кадров снято, разрешение рендеринга повышается до 5K — вчетверо выше исходных 720p. Доступны NVIDIA DLSS Super Resolution, DLAA, DLSS Frame Generation, AMD FSR на любых видеокартах, MSAA, анизотропная фильтрация и адаптивная резкость. Всё настраивается через игровое меню.

Отдельно загружается набор из более чем 8000 HD-текстур для городов, автомобилей и интерфейса. Улучшены отражения на кузовах и мокрых дорогах, а также вода. Капли дождя движутся по стёклам и кузовам, снег скапливается на машинах, дворники очищают стекло.

Погода влияет на появление инея и грязи. Добавлены блики фар, тени автомобилей и опциональное затенение GTAO. Повышены дальность прорисовки и детализация окружения, деревьев и зрителей; интерфейс и шрифты перерисованы в векторном виде.

Звуковая система воспроизводит и сводит музыку аналогично Xbox 360, включая громкость, затухания и объёмный звук. Исправлено звучание двигателя на высоких оборотах.

Новый лаунчер позволяет выбрать язык, проверить контроллер и установить отсутствующие Update 2 и DLC. Поддерживаются геймпады Xbox и PlayStation, включая значки кнопок последней, разделённый экран для двоих и System Link через локальную сеть. Предварительная компиляция шейдеров снижает рывки при первом появлении машин и городов.