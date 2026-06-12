Аниме девочки теперь спорткары! Авторы Genshin Impact собираются выпустить гоночный экшен Project GT

Разработчики игры успели превратить в аниме девочек уже практически всё — от реальных исторических личностей до боевых кораблей и лошадей. Новая студия решила пойти дальше и взялась за скоростные гонки на спорткарах. Команда, состоящая из ветеранов крупных китайских студий, включая авторов популярной Genshin Impact, представила необычный проект Project GT.

Project GT предлагает оригинальную концепцию: известные модели спорткаров предстанут перед игроками в виде аниме героинь — «Девушек-двигателей». Сами авторы описывают свой проект не как классическую аркадную гонку, а скорее как драйвовую смесь скоростных заездов с элементами экшена и RPG в реальном времени.

По сюжету игры мир пережил глобальную катастрофу, таинственный «Электронный дождь» уничтожил все технологии. Чтобы выжить и вернуть утраченные территории, человечество создало механизированных боевых девушек. Отвоевание земли превратилось в глобальный гоночный турнир Grand Tour, но новой угрозой становится очередная буря, готовая разрушить хрупкий порядок.

Геймплей предложит собирать собственный автопарк из героинь, прокачивать их навыки и участвовать в агрессивных заездах. Трассы созданы на основе реальных достопримечательностей, а на дороге предстоит не просто рулить, но и применять оружие. Героини смогут объединять магические стихии, нанося прямой урон соперницам, создавая мощные комбо и накладывая эффекты вроде «Машинного масла», «Горения» или «Коррозии». Проект предложит как соло-заезды, так и мультиплеерный кооператив.

Костюмы «авто-девочек» детально повторяют черты бамперов, спойлеров и культовых раллийных раскрасок. Например, студия уже показала концепт «190E Girl» — героиню, визуально воплощающую эстетику легендарного немецкого гоночного монстра Mercedes-Benz 190E DTM.

Студия уже запустила кампанию на платформе Kickstarter и в первые же дни собрала почти $10 000, хотя изначально запрашивала всего 2000 долларов на запуск серверов.

План выпуска Project GT выглядит следующим образом:

2 квартал 2026: закрытый альфа-тест только для инвесторов с Kickstarter;

3 квартал 2026: расширение альфа-теста;

Начало 2027 года: закрытый бета-тест;

Весна 2027 года: выход в Ранний доступ;

Конец 2027 года: полноценный глобальный релиз.

Игра планируется к выпуску на ПК в Steam, на консолях и мобильных платформах.